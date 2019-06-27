Главный конкурент Панина! Киркоров попытался побить все рейтинги новым видео

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Поп-король в очередной раз доказывает, что главное место в его жизни занимает хайп.

Не успел интернет утихнуть после скандалов с «Цвет настроения синий» и «Ибица», как Киркоров выпускает новый треш-клип «Стеснение пропало». Поклонники поп-короля окончательно разочаровались в творчестве своего кумира. Многие считают, что Филипп пытается конкурировать с Паниным, снимая как можно более провокационные ролики.

Плохо или хорошо, но Алексей успел не слабо хайпануть в последние дни. Черный пиар – тоже пиар. Заголовки известных таблоидов «кричат во все уста» о его неординарной личности и поведении. По всей видимости Киркоров захотел переключить внимание общественности на себя.

За пару дней клип «Стеснение пропало» успел набрать несколько миллионов просмотров на YouTube. В начале видео «искусственный разум» спрашивает: «Вам как обычно или хайпануть?», но что поп король отвечает: «Как обычно, хайпануть!». В ролике Киркоров снялся обнаженным, в образах учителя «горячей» школьницы, врача акушера, седовласого старика и многих других личностей.

Однако, несмотря на массу странных, а порой и веселых образов Филиппа, видео получило огромное количество отрицательных отзывов. Многих пользователей, откровенно говоря, бесит бесконечная реклама, присутствующая в каждом клипе Киркорова.

«Тебе что денег мало? Достал рекламировать все подряд!», «Опять продался, собирает на новый замок видимо», - пишут пользователи в комментариях на YouTube.

На данный момент видео собрало более 40 тысяч «дизлайков» и их количество только увеличивается. Поклонники считают что Киркоров выбрал неудачное направление и зациклился на деньгах. Может Филиппу стоит вспомнить что он в первую очередь хороший певец, который завоевывал популярность своим голосом, а не эксцентричным поведением.