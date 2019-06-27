«Вирус Алибасова?»: Хейтеры обвинили Блёданс в «чёрном» хайпе

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«А вы, что выпили? Мышьяк?», - хейтеры осудили актрису за фото с капельницей.

Недавно пользователей сети шокировала новость об отравлении Бари Алибасова. Продюсер якобы выпил средство, для очистки труб перепутав его с соком. На протяжении двух недель вся страна следила за его самочувствием, родственники и близкие «играли на публику». Недавно, стало известно, что Алибасов выдумал эту душераздирающею историю, чтобы заработать на наивных россиянах. Пользователи сети были в бешенстве, как можно было так цинично поступить со зрителями? Более того, ради крупного гонорара Андрей Малахов согласился подыграть «недалекому» Бари, сняв несколько передач на «Россия-1». И тут, глупый хайп подхватили другие звёзды Российского шоу-бизнеса. Одной из них, по мнению хейтеров, стала актриса Эвелина Блёданс, которую тоже обвинили в «чёрном» хайпе. Ведущая выставила фотографию, на которой лежит под капельницей.

«Берегите себя! Это всего лишь озоновая капельница. Здоровья всем!», - написала Блёданс.

Но несмотря, на пояснения, что это за капельница, горести на лице было в избытке. Подписчики тут же «накинулись» с гневными комментариями: «Дорогая Эвелина; Вы случайно не Крота хлебнули?», «Вирус Алибасова. Выздоравливайте», «Ну теперь все будут делать как Алибасов) черный пиар самый эффективный. Ужас, что только не творят, что бы обратить внимание на себя! Всем надо хлебнуть крота и на первый канал, там таких любят», «Крота выпили? Или сразу - мышьяк?», «Зачем спрашивается это выкладывать здорова, жива и Слава Богу от вашего пиара тошнит уже».

А что получается Бари можно, а Эвелине нельзя? Ей вообще этот хайп необходим, о ней уже давно ни чего не слышно. Вот и решилась ведущая пойти по стопам Алибасова, чтобы тоже немного заработать. Обычное дело, чему удивляться?