«Эх, где мои 25»: Николаев жалеет, что променял первую жену на других женщин

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Два неудачных брака заставили Игоря задуматься о своей жизни.

Талантливый композитор и певец, Игорь Николаев проникся в души фанатов своими трогательными песнями. Однако никто не предполагал того факта, что в жизни артиста было много потрясений связанных с личной жизнью.

Чаще всего фанаты считают и помнят первой женой Николаева - Наташу Королеву. И на слуху у всех мнение, что именно она бросила Игоря, когда увлеклась Тарзаном.

Мало кто знает, что первой супругой Николаева была Елена Кудряшева. Девушка, которую он любил еще со школьной скамьи, которая поддерживала все его творческие начинания и которая была его поддержкой. Однако увлекшийся молодой певицей, Игорь променял первый брак на Королеву. Но на этом история не закончилась. Следующие отношения у певца завязались с Анжелой Кулаковской, которая была его директором.

Но и они не увенчались успехом. Также, как и в случае с Королевой, Николаев вскоре увлекся молодой девушкой с эстрады, Юлией Проскуряковой, которая стала его третьей супругой.

На сегодняшний день известно что брак с Проскуряковой тоже не принес никакого счастья и любви. Певец все свое внимание тратит на их совместную маленькую дочь - Веронику.

25 июня у Егора Крида был День Рождения, по этому поводу в своем Instagram Николаев написал поздравление юному другу. В нем он написал: «Эх, где мои 25?... Хотя в мои 25 у меня тоже всё было отлично!».

Интуитивно начинаешь после таких слов думать, что Игорь с особым трепетом вспоминает свою молодость и первую любовь. Вероятнее всего он жалеет, что променял первую жену на других женщин. Ведь, ушел он от нее к Королевой, когда ему было уже 30.

А как показала практика, цикличность смены жен на быстротечную влюбленность ни к чему хорошему не привело.

Отметим, что Елена Кудряшова живет в настоящий момент в США.