Тимати. Крид. Юбилей. Вражда рэперов вскрылась благодаря празднику

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Вчера, 25 июня, Егор Крид отметил свой день рождения. Его поздравили все, от Игоря Николаева до Валерии. Все, кроме бывшего шефа.

Поздравления от звёзд можно найти как в комментариях под праздничными постами рэпера, так и в постах звёзд. Так, его тремя фотографиями поздравил композитор Игорь Николаев.

В комментариях можно увидеть многочисленные добрые пожелания от работников шоу-бизнеса, начиная ожидаемой Кариной Ротенберг, заканчивая вовсе неожиданной Валерией.

Единственный, кто не стал писать рэперу тёплые слова – Тимати. Хотя от него поздравления с юбилеем как раз таки ожидались, в особенности фанатами. Под последним постом Тимати в Instagram можно найти кучу комментариев с вопросом о пропуске значимой для его бывшего подопечного даты.

«Егора поздравите? А то у вас в прошлые года такие были посты, объятия... Не хочется думать, что это прошло по истечению контракта»

«Поздравь Егора хоть, ему приятно будет»

Такая прохлада между двумя когда-то близкими людьми заставляет задуматься, а не врали ли рэперы насчёт полюбовного расставания? По всей видимости, расторжение контракта между Кридом и Black Star прошло не очень дружелюбно, и они до сих пор скрывают вражду. Все это вскрылось благодаря празднику.