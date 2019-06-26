Косяк и обкуренные подружки. Настя Ивлеева сняла stories в измененном сознании

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Дикий ржач за кадром и самокрутка на столе выдали веселую вечеринку в квартире блогера Анастасии Ивлеевой.

Прославившаяся на всю страну юмористическими вайнами и влогами, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, похоже стала «ходить по тонкой грани». На этот раз девчачья вечеринка обернулась запрещенным баловством. А если быть точнее телеграм-канал «Мышеловка» спалил, как Настя Ивлеева и ее подружка-блогер Юлия Коваль сняли stories в измененном сознании. По видео сразу становится понятно, что девушки весьма веселы и находятся, похоже, в состоянии опьянения или же какого-то травяного дурмана. Картина маслом полностью передает суть вечеринки. На столе девушек, где лежит скрученный косяк, а в квартире происходит беспорядок. Какой-то белый порошок, не похожий на соду или муку, который так усердно отмывает коваль от плитки и стола, и постоянно смеется.

Настя Ивлеева в это время смеется за кадром и снимает свою подружку, как будто выдавая всю ее подноготную. Девушкам показалось очень смешно записать такой stories и выложить в сеть. Но известные блогерши забыли одну вещь. Зачастую их смотрят несовершеннолетние подростки, которые во всем перенимают манеру, способы и даже вредные привычки своего кумира. К слову, у Ивлеевой 12,1 млн подписчиков и большая часть из них, лица до 25 лет. Если верить добытому «Мышеловкой» видео, то на столе лежит ничто иное, как самокрутка с запрещенным растением. Может в этом и кроется причина резких изменений во внешности Анастасии Ивлеевой? Когда-то очень красивая, эффектная блондинка буквально сводила сумма любого мужчину из российского шоу-бизнеса.

Ею восхищались, звали сниматься в кино и вести музыкальные премии. Но буквально за год, что-то в сознании Настюшки-опасность поменялось. Она похудела, подстриглась под мальчика, стала грубить, много выпивать, демонстрируя это на камеру, а сейчас уже в камере появились и косяки. Фанаты считают, что Элджей мог подсадить ее на нечто запрещенное и теперь девушка становится зависимой.