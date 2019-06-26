Голливудская корона жмет или как Александр Петров отказался от съёмок в продолжении «Гоголя»

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Возможно, роль в фильме Люка Бессона подняла «Я» Александра Петрова выше головы.

Появилась информация, что любимец девушек – Александр Петров не желает сниматься в продолжении фильма «Гоголь». Артист блестяще влился в роль и является незаменимым персонажем сюжета. В группе ВКонтакте «ШоуБиз. Голая правда» пишут, что маркетинг-директор рассказала, что исполнитель главной роли не появится в полнометражном продолжении проекта. И добавила, что есть хорошие фильмы, где главных героев играли разные актёры, намекая на то, что продолжение сериала все же будет.

Возможно, на решение Александра повлияли съёмки в Голливуде. Артист недавно снялся в картине Люка Бессона «Анна». Сам продюсер пригласил Александра сняться в кино, рассказал актёр на шоу Ивана Урганта. Петров всегда мечтал сниматься в Голливуде, он всегда говорил, что это для него главная цель. Талантливому актёру желали скорейшего достижения цели, но никто не мог подумать, что артист так быстро зазнается и забросит съёмки в отечественном кино. У Ивана Урганта Петров сказал, что сам процесс невозможно сравнить с нашим. В Голливуде съёмки проходят по высшему уровню, видимо, Александр влюбился в работу с зарубежным режиссёром и больше не видит себя на прежнем месте, либо Голливудская корона жмет.

Пользователи заметно расстроились и стали писать, что фильм без Петрова потеряет смысл.

«Быстро корона на голове выросла!», «Не думала, что Петров так зазнается», «Очень жаль, если такой талант переберется в Голливуд», - написали фанаты Александра в данной группе. Многие зрители смотрели данный сериал только из-за самого актёра, так как было интересно, как Александр будет выглядеть в данной картине.