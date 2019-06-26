Брошенки: Дочь Тимати отдали «психу» Шишковой

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Так считают в Сети, ведь психическое состояние модели давно вызывает подозрения, но воспитание Алисы больше никому неинтересно на фоне появления нового наследника рэп-исполнителя.

Практически все время воспитанием дочери Тимати занималась мама рэпера – Симона. Она активно освещала жизнь маленькой Алисы в своем Инстаграм-аккаунте. Однако после появившейся новости о беременности новой возлюбленной Тимати – Анастасии Решетовой, общественность задалась вопросом о том, как будет складываться ситуация дальше.

Сейчас можно видеть, что в основном с Алисой находится экс-возлюбленная Тимати и мать девочки – Алена Шишкова. По некоторым данным, даже заботливая бабушка оставила девочку и улетела к беременной Решетовой.

Теперь Шишкову и ее дочь называют брошенками, так как основное фокус внимания сосредоточен на новом наследнике Тимати. По слухам, которые пронеслись в Сети, это будет мальчик. Однако сами родители пол ребенка не оглашают.

Казалось бы, за Алену можно порадоваться, ведь дочь отдали ей и теперь она полностью посвящает себя материнству. Но интернет-пользователи бьют тревогу. По их мнению, Шишкова является «психом». На это указывают странные речи девушки о себе в 3-м лице, а также чрезмерная худоба, которая могла стать следствием некоторых душевных расстройств.

«Алена, конечно же, уже приступила к трапезе», «Алена очень голодная», - так говорит о себе Шишкова.

Неужели новый ребенок заставит Тимати и его мать забросить Алису, оставив ее с матерью, психическое состояние которой вызывает сомнения у общественности, негодуют неравнодушные к ситуации люди.