Галушке он такого не дарил! Александр Цекало показал кольцо Эрвин за 1 млн рублей

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Скупой на Викторию актер, вдруг стал щедро «осыпать» дорогими подарками Дарину Эрвин.

Известный российский телеведущий, актер и режиссер Александр Цекало не так давно развелся с очередной супругой. Сестра Веры Брежневой – Виктория Галушка никогда не могла похвастаться красивыми и брендовыми вещами, дорогими ювелирными украшениями и тем более кольцом с изумрудом. А вот своей нынешней супруге Дарине Эрвин – Цекало раскошелился на кольцо за 1 млн рублей.

Платиновое кольцо с огромным изумрудом, обрамленное крошкой из бриллиантов, очень лаконично смотрелось на тонких пальцах Дарины. Но самое интересное в этой истории то, что Александр сам показал кольцо в своей соцсети. Как будто бы похвастался на что готов по-настоящему влюбленный мужчина. А фанаты припомнили, что Галушке он такого не дарил. На подарки для женщины, от которой у него двое детей, он был скуп и жаден.

Вера Брежнева ни раз намекала, что сестра выглядит при муже-миллиардере, как бедная родственница и всегда старалась ей подарить нечто дорогое. Вероятно, тем самым, она пыталась компенсировать безразличие Цекало к своей супруге. Конечно, этого нельзя сказать о нынешней пассии.

«Она все соки из него выжмет, а потом найдет помоложе и побогаче. Еще и хатку у него отберет. Он уже переписал на нее квартиру в Москве и подарил ей машину за 10 лямов. Помню, как на МУЗ-ТВ, он начал давать интервью, а она огрызнулась, типа он не так говорит и не там стоит. Девочка-то, оказалась с характером! Отольются кошке, мышкины слезки», - пишет внимательный подписчик Александра Цекало.

И, действительно, у Цекало и Дарины 30 лет разницы в возрасте. 28-летняя девушка пыталась пробиться в Голливуд (по профессии Дарина художник в стиле «ню»), но без помощи Цекало у нее ничего не вышло. Сейчас она уже полноценная супруга Александра, и через месяц ее будут снимать в новом фильме с участием Леонардо Ди Каприо. Правда пока, это роль второго плана.

Вероятно, девушка добилась чего хотела и даже больше. Ну, а бывшей супруге остается только воспитывать детей от брака с Цекало и постараться построить личную жизнь. Вера Брежнева сейчас всячески поддерживает свою сестру, поскольку у Виктории после развода «опустились руки». Галушка забросила семейный бизнес и пытается «оклематься» после ухода Цекало, сообщает Star News.