Свадьбы не будет? Черно и Купин не смогли скрыть свою страсть друг к другу

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Об этом можно судить по видео со дня рождения Александры, которые были тайно сделаны Мариной Африкантовой.

25 июня Александра Черно отметила свой 26-ой день рождения. На празднование она пригласила самых близких друзей, среди которых оказались все пары шоу «Спаси свою любовь», которое идет в рамках телепроекта «Дом-2».

Вероятно, воздействие напитков повлияло на всех гостей и позволило им раскрыть свои чувства. В центре скандала оказались именинница Черно и Алексей Купин.

Марина Африкантова снимала на видео большую часть торжества. Девушка сразу же отчитывалась перед своими подписчиками и публиковала записи в Stories своего Instagram. Гости же зачастую даже не догадывались, что их снимают.

На одно из видео Африкантовой попал танец Черно и Купина. В Сети заметили, что эти двое участников «Дома-2» не смогли скрыть свою страсть друг к другу. Ребята кружились в танце и не обращали ни на кого внимания. А в своих поздравлениях Алексей называет Александру «малышкой».

Неужели вне камер Черно и Купин решились проявить свою тайную симпатию, недоумевают подписчики Африкантовой.

Напомним, что Алексей Купин находится в отношениях с Майей Донцовой. Пара активно готовится к свадьбе и в скором будущем планирует обзавестись потомством. Но сиюминутная слабость Купина ставит под вопрос все будущее с Донцовой. Очевидно, вопрос о том – будет ли свадьба у ребят или нет, участники шоу разберут в рамках телепроекта.

Сама же Черно находится в браке с Иосифом Оганесяном. Супруг именинницы тоже отличился на торжестве. Судя по видео той же Африкантовой, Оганесян перебрал с алкогольными напитками и вел себя несколько эпатажно, не обращая внимания на то, как и с кем проводит время его жена – Александра Черно.