Джиган. Омаров. Тусовка. «Будь проще»: Курбана «осадили» на глазах у всех

Сегодня, 05:00

Даже Бородина не смогла спасти мужа от насмешек окружающих.

Сама Ксения не раз говорила о том, что ее супруг - человек непубличный и она готова оберегать его от внимания со стороны прессы. Однако Омаров не захотел долго оставаться в тени и стал ходить с Бородиной на различные тусовки и стараться быть как все ее друзья и коллеги, но вышло это не совсем успешно.

Как-бы «Зима» не старался, в светскую жизнь его принимать не торопятся. Даже несмотря на то, что его супруга рядом, некоторые персоны, связанные с шоу-бизнесом пророняют в его сторону обидные фразочки.

Последняя ситуация была буквально вчера, 25 июня, на свадьбе друзей Ксении. После основной части мероприятия ведущий поделил всех участников на команды. (Каждый стол - отдельная команда) И когда речь зашла о том, чтобы объявить свое название, Курбан очевидно решил выпендриться и спросил у ведущего как звучит лучше: «Светсткие львы» или «Будь проще». В разговор мешался Джиган и сказал:

«Будь проще». Певец прямо указал, что Курбан слишком высокого о себе мнения и пытается показать себя таким, каковым не является. После этого все посмеялись, но по смене выражения лица было видно, что Омарова закусило. Другой ведущий спросил о том, кто будет капитаном команды, ему ответили, что Омарова (Бородина) Ксения, после чего он еще раз уточнил: «Ксения Омарова, будьте проще!». Таким образом на глазах у всех «осадили» всю семью телезвезды, буквально за пару минут.