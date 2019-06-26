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Легкомысленный артист на шоу «Секрет на миллион» рассказал для чего он хочет завести детей.

Несколько дней назад Прохор стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и весьма странно высказался о своей будущей семье. Артист поделился, что он хочет детей от пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, но заниматься их воспитанием не готов. Леру Кудрявцеву, как мать десятимесячной дочери, возмутило данное высказывание. Она считает, что появление малыша это весьма ответственный шаг и родители в равной мере должны заниматься ребенком. Шаляпин рассмеялся и аргументировал свою точку зрения тем, что он не видит себя с Виталиной и детьми в одной квартире, ему больше подходит понятие — папа выходного дня. Он уже представил красивую фотографию на своей странице, как подбрасывает ребенка в воздух и ловит. После данного высказывания Шаляпин добавил: «Я согласен на тройню, чтобы перебить рекорд шоу-бизнеса и чтобы затмить остальных суперзвёзд».

Молодой певец хочет поразить других рождением детей, а никак не для семейного счастья. Как известно, что после рождения малыша в известной семье многие редакции предлагают большой гонорар звёздам шоу-бизнеса ради фотографии на обложке. Получается, что артист готов родить и продать своих детей на обложку глянцевого журнала для поднятия рейтингов в сети, а Виталину это устраивает. Пользователи осудили Шаляпина за такое высказывание: «Рожать детей ради пиара? Невозможно это смотреть», «Самый настоящий эгоист. Такому нельзя заводить семью».

Многие звезды наоборот прячут своих детей от посторонних глаз, пытаясь не спугнуть счастье между двумя любящими людьми. Мама певца, как и телеведущая «Секрет на миллион» подчеркнула, что Прохор ещё сам маленький ребёнок и несмотря на его возраст, он не готов воспитывать детей. Артист построил вымышленный розовый мир, где он живёт в замке, его обхаживает прислуга, водитель возит на концерты, Виталина живёт в отдельном крыле дома, а с детьми он только фотографируется в Instagram. Но дети - это не игрушка, и их нужно с достоинством выпустить во взрослый мир.