Заплаканная и опухшая. Асмус рассказала о провале во время выступления

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Кристина не стала скрывать слезы перед фанатами.

Помимо актерской работы в кино и телесериалах, Кристина Асмус с 2012 года выступает в составе труппы театра им. М.Н. Ермоловой. Именно это занятие забирает у нее большую часть времени, поэтому коллеги стали для нее второй семьей.

Недавно Асмус в Stories в соцсети Instagram рассказала своим подписчикам о провале во время выступления. В конце спектакля «Утиная охота» актриса выходит на сцену с двумя чемоданами. Все внимание на лицо, ведь нужно отыграть эмоции, и именно в этот момент ей в глаз попал волос. Естественно, неприятные ощущения моментально вызвали слезы, и Кристина с трудом открыла глаза. К тому же, сильный свет софитов только ухудшил ситуацию.

Об этом неприятном инциденте актриса рассказывала заплаканная и опухшая. Во-первых, сам инородный объект спровоцировал слезы, а, во-вторых, это было последнее выступление сезона. Асмус было обидно за эту ситуацию, поэтому она не смогла сдержать эмоции. В любом случае, поклонники всегда довольны игрой артистки и, скорее всего, даже не обратили внимания на оплошность на сцене.