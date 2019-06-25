Жалкая тень Батрутдинова – Асмус идёт на крайности ради ревности Харламова

Вчера, 22:59

Вскоре звёздная пара может распасться из-за кризиса в отношениях.

Многие люди, имеющие опыт в серьёзных отношениях, прекрасно знают, что если женщина не получает внимания от своего мужчины, она получит желаемое от кого-то другого. Судя по всему, это и происходит в браке Гарика Харламова и Кристины Асмус, ведь обаятельная актриса, похоже, идёт на сущие крайности ради ревности Харламова. Поклонники Кристины почуяли неладное ещё в прошлом году, когда она начала публиковать в соцсетях странные снимки обнажённого характера. Ранее скромное поведение Асмус в мгновение ока сменилось на образ роковой женщины, козыряющей своей полуголой фигурой для миллионов сторонних глаз. Однако, на этом супруга Харламова не ограничилась, и недавно она дала согласие на съёмки в фильме, где ей пришлось оголить свою грудь в угоду сценарию. Провокационный снимок с женскими прелестями Кристины сразу же стал хитом в соцсетях, ведь мало кто понимал, куда смотрит Гарик Харламов, пока его жена снимается голой на Мальдивах. Вполне вероятно, таким провокационным поведением Кристина старается привлечь внимание остывшего к ней супруга, который большую часть свободного времени проводит на работе, общаясь со своим закадычным другом Тимуром Батрутдиновым.

Напомним, сравнительно недавно неразлучные резиденты Comedy Club основали собственную YouTube-программу «Ошуительное Хоу» выпуски которого выходят в Сеть с завидной регулярностью. По всей видимости, Харламову намного интереснее заниматься созданием юморесок со своим лучшим другом, чем оказывать супруге знаки внимания. Нередко мужья остывают к своим жёнам после рождения ребёнка и совсем не исключено, что Гарик считает пятилетнюю дочь Анастасию гарантом крепости их брака. Впрочем, новости о разводе Харламова и Асмус могут появиться так же внезапно, как когда-то возникли вести об их свадьбе, если каждый день мозг Кристины будет разъедать мысль о том, что она – лишь жалкая тень Батрутдинова. Вряд ли достойное воспитание позволит Кристине завести любовника и предать тем самым доверие супруга, поэтому Асмус, скорее всего, попросту разорвёт брак с безразличным мужем, если тот будет и дальше уделять свободное время приятелям, а не любимой половинке.