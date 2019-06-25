Откармливает, как бройлера. Оганесян специально не даёт Черно похудеть?

Сегодня, 22:04

Диета? Нет, не слышали.

Сегодня Саша Черно, одна из самых скандальных участниц «Дома-2», отмечает 26-летие. Девушка непременно похвасталась этим событием со своими поклонниками и выставила снимок с подарком от мужа Иосифа Оганесяна. Оказалось, что супруг решил не поддерживать диету Саши, а, наоборот, только стремится ухудшить ее весовые показатели. Огромный калорийный торт с фигуркой Черно точно нарушит все ее планы на счет похудения.

Черно часто подвергается нападкам от поклонников и других участников телестройки за свой вес. Саша, действительно, весит немало, и это сильно влияет на ее здоровья. Лишняя масса мешает девушке забеременеть, решение похудеть было принято незамедлительно. Судя по всем выпускам «Дома-2», Оганесян поддерживает жену в начинаниях, но его подарок никак не связан с правильным питанием. Он специально не даёт Черно похудеть? Возможно, с потерей веса Саша станет менее популярной, а блогинг для них – основной способ заработка.

Не исключено, что Иосиф откармливает свою возлюбленную, как бройлера, исключено из денежной выгоды. Саша по всем показателям является более известной участницей реалити-шоу, а ее немаленький вес – своеобразной визитной карточкой.