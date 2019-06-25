Тарзан готовится к разводу с располневшей Королёвой - Сама виновата?

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Прославившемуся стриптизёру больше не нужна поддержка стареющей звезды.

Долгое время фанаты считали Сергея Глушко и Наташу Королёву главными претендентами на звание самой сексуальной пары отечественного шоу-бизнеса. Однако, вскоре мнение поклонников поменялось, кода певица набрала лишний вес. Недавно и вовсе стало известно, что Тарзан, похоже, вовсю готовится к разводу с располневшей Королёвой. Ранее супруги были практически неразлучны, но в последние дни стриптизёр ни разу не появился на фото- и видеопубликациях певицы, уехавшей в Прагу на отдых. Судя по всему, Глушко усиленно готовится к выступлению в «Тарзан Шоу», которое состоится уже 6 июля в одном из клубов Зеленограда, и не пожелал сопровождать жену в заграничной поездке. Вполне очевидно, что супруги могли тщательно распланировать своё расписание, чтобы вместе отправиться в отпуск, но это, видимо, мало кого волновало. Приехав в Чехию, Королёва сразу же похвасталась букетом белоснежных роз, которые, скорее всего, отослал ей сам Глушко. Тем самым танцовщик мог намекнуть Королёвой, что их чувства угасли и красных роз певица попросту не заслужила, запустив себя из-за лени и обжорства.

То, что супруг поп-дивы не доволен её физическим состоянием, раскрыла сама Королёва, поведав журналистам, что дома он тщательно следит за её рационом и зачастую отбирает всю жирную и вредную пищу, к которой так привыкла Наталья. К тому же недавно певица и вовсе выставила себя на посмешище, загрузив в соцсети видеоролик, где она била себя по дряблому животу, назвав себя жирной. Вероятно, Королёва сама виновата в сложившейся ситуации. Ежедневно Тарзану работает с уймой стройных барышень, вожделеющих его подтянутое тело, а домой ему приходится возвращаться к 46-летней жене, которая лучше съест пирожок с мясом, чем будет поддерживать диету, много лет соблюдаемую атлетом. Впрочем, белые розы, показанные Натальей, могла приобрести и она сама, чтобы вызвать ревность у своего мужа, утратившего к ней интерес. К сожалению, это также подтвердило бы догадки фанатов о том, что Тарзан готовится к разводу с певицей. Вероятно, последние годы Глушко терпеливо ждал, когда их 17-летний сын подрастёт и окрепнет умом, чтобы развод не причинил юноше сильную психологическую травму.