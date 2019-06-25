Больше не секрет? Клава Кока хвастается поцелуями с Кридом

Сегодня, 21:02

Границы дружбы между исполнителями медленно размываются.

Егор Крид знаком со своей коллегой Клавой Кокой несколько лет. Исполнителей объединяла работа в лейбле Black Star, который Булаткин не так давно покинул. Парочку часто видели вместе на светских мероприятиях, в сети появлялись провокационные фото в обнимку, но дальше дружеских объятий дело не заходило. По крайней мере, Егор и Клава убеждают в этом поклонников.

Сегодня Булаткин отмечает свое 25-летие, поэтому в социальной сети Instagram-получил множество поздравлений от других звезд. Клава Кока оказалась среди них и заодно похвасталась поцелуями с Кридом. Снимок, который она выложила на своей странице, был сделан на прошлый день рождения исполнителя. Похоже, Клава до сих пор не может забыть приятное общение с другом и снова провоцирует слухи о более тесных отношениях.

Примечательно, что после ухода Крида из лейбла взаимоотношения между ним и Клавой только укрепились. Пара даже записала совместный трек «Грехи» и продолжает видеться вне работы. Неужели их отношения больше не секрет? Не исключено, что за много лет совместной работы они смогли разглядеть друг в друге не только коллег, но и вторую половинку.