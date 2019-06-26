Театр одного актёра или как «кобыла» Гузева призналась матери в любви

Сегодня, 10:00

«Не умерла и не спилась благодаря тебе»,- самодовольно заявила ведущая в студии Первого.

Известная ведущая шоу «Давай поженимся» стала гостьей программы Елены Малышевой. Скандальная сваха страны не только прияла участие в обсуждении главных тем программы «Жить здорово!», но и внезапно призналась в любви своей матери. И всё бы ничего, вот только заявление Гузеевой скорее напоминало игру одного актёра.

Ни для кого не секрет, жизнь Ларисы не была лёгкой и в своё время ведущая столкнулась с серьёзными трудностями, однако, значит ли это, что теперь Гузеева вынуждено упоминать об этом при любом удобном случае? «Я не умерла, не спилась, меня не убили только благодаря тебе»,— эгоистично заявила «сваха» в студии Первого канала. Более того, даже трогательный комплимент утончённой фигуры матери Лариса испортила упоминанием о себя: «Я такая кобыла, а ты у меня вся такая у меня аккуратненькая». Очевидно, самовлюбленность ведущей не просто процветает, а буквально затмевает все хорошие порывы души Гузеевой. И хотя Лариса явно не намеривалась использовать мать в личном пиаре, тем не менее, поведение Гузеевой оставляет за собой много спорных вопросов.