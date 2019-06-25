В гостях ближе познакомились? Лобода публично флиртует с Галкиным

Сегодня, 18:07

Брошенный Барановской Максим может «клюнуть» на заигрывания Светланы.

Когда Максим Галкин женился на Алле Пугачевой, из-за большой разницы в возрасте жениха и невесты многие считали, что это брак по расчету, и он не выдержит испытания временем. Тем не менее, супруги вместе уже почти 8 лет и, кажется, не имеют планов на развод. Но семейную идиллию может нарушить Светлана Лобода. Можно заметить, как она незаметно подкралась ближе к шоумену, а теперь и вовсе с ним публично флиртует.

Известно, что несколько дней назад певица побывала в гостях у звездной семьи. Похоже, благодаря более тесному общению они с Галкиным ближе познакомились, так что, она, судя по всему, увидела в нем родственную душу. Можно заметить, что после этого Лобода пыталась привлечь его внимание. Так, накануне в Instagram Stories она опубликовала видео из своего сада и похвасталась несколькими видами цветов в нем. Она отметила на видео Максима и даже сказала: «Макс, смотри, у меня тоже цветочки есть, видишь?».

Похоже, сейчас Светлана, как все влюбленные на начальных этапах, ищет общие интересы с ним. И кто знает, как отреагирует на ее заигрывания Галкин, ведь его репутация в отношении верности Пугачёвой далеко не безупречна. При этом внимание со стороны Лободы в отношении Максима замечалось и ранее - она часто пишет неоднозначные комментарии в его профиле в Instagram.