Вчера, 23:00

Ради высоких рейтингов ведущий готов нарушать закон.

Вокруг шоу Андрея Малахова в очередной раз образовался скандал, по завершению которого Андрей Малахов рискует оказаться в тюрьме из-за «похищения» человека ради ДНК. Татьяна Касаткина в своем профиле соцсети рассказала, как ее семью позвали принять участие в одном из выпусков проекта «Привет, Андрей», который вроде как посвящен юбилею актрисы Галины Стахановой, давней приятельнице отца Касатковой. Татьяна отметила, что подписала согласие на съемку, но не изучила тщательно документ. После решения организационных вопросов отцу Татьяны было предложено пройти ДНК-тест, а тема перешла в расследование от кого могла забеременеть Галина Стаханова. После такой кардинальной смены вектора передачи, Касаткова решила отказаться от съемок, ведь даже продюсеры понимали, что этот тест ничего не покажет. По словам Татьяны, они заявили «возьмём всего лишь «для интриги».

Организаторы даже предложили деньги за пробу для теста, но семья Касатковых отказалась. А спустя некоторое время отца женщины обманом выманили из дома. Касаткова требует прекратить использовать ее отца, а также призналась, что его даже не привели на ночь домой, опасаясь, что она ее увезет. В силу своего состояния и возраста (75 лет) отец женщины считает, что команда Малахова - милые люди, а Татьяна все слишком преувеличила.

Стоит отметить, что юбилейной даты Галины Стахановой в ближайшее время не предвидится, весьма вероятно, что это налаженная схема для завлечения участников на программу. Отчаявшаяся женщина устала бороться и решила написать заявление в органы, объявив об этом публично «Я заявила в полицию по месту проживания на даче и в Москве!». Судя по всему, женщина настроена решительно, а это значит, что для Андрея Малахова эта история может обернуться не только закрытием его проекта.