«Ивлеева – демон Instagram»: Шутки Харламова затронули «Настюшку-опасность»

Сегодня, 16:15

Комику понадобилась новая «жертва» для насмешек и пиара.

На YouTube-канале «Ошуительное Хоу» периодически выходит одноименная программа Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Каждая программа имеет свою концепцию: комики могут просто общаться, обмениваться шутками, разыгрывать своих коллег и читать оскорбительные комментарии про себя. В целом, шоу проходит в формате интервью, но новый выпуск кардинально отличается от предыдущих. В съемках участие приняла известный блогер Ида Галич, которая сыграла роль одержимой, а Гарик и Тимур – двух священников, пытающихся изгнать из нее дьявола.

По сюжету, Галич стала одержимой демоном Instagram, воплощенным в образе еще одного блогера Анастасии Ивлеевой. И если раньше «Бульдог» любил «издеваться» над Ларисой Гузеевой и другими звездами «Первого канала», но на этот раз его шутки затронули «Настюшку-опасность». Сама Ивлеева постоянно смеется над собой, снимает юмористические видео и не боится предстать перед фанатами в комичном виде. Но нельзя исключать, что ее упоминание в шоу может ей не понравиться. По сути, Гарик и Тимур намекнули, что телезвезда стала слишком известной в Сети и «завладела» Instagram. На самом деле, Анастасия действительно находится на пике популярности и активно строит карьеру за пределами социальных сетей.

Стоит отметить, что 5-минутный скетч очень понравился поклонникам, которые попросили комиков снимать больше видеороликов в таком формате. Они, в свою очередь, отметили, что будут и дальше экспериментировать с новыми звездами.