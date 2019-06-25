Берегите деньги «старички»? Цымбалюк- Романовская «спалила» дружбу с Брухуновой

Сегодня, 19:00

Новоиспечённые подруги, вероятно, вынуждены «делить» территорию во избежание конкуренции.

«Чёрная» слава Татьяны Брухуновой и Виталины Цымбалюк-Романовской рискует обрести продолжение. Ни для кого не секрет, Татьяну и Виталину уже долгое время считают охотницами за чужими сокровищами. Так, за короткий период отношений с Евгением Петросяном молодая ассистентка не только сменила внешность, но и заметно прибавила «0» на банковском счёту: простушка из глубинки внезапно стала одеваться в дорогих бутиках и летать на роскошный отдых в Дубае. В то время, как Цымбалюк-Романовская и вовсе «украла» у Джигарханяна московскую квартиру и внушительную сумму денег после развода. Однако, оказалось, это не единственная «беда» в жизни влиятельных мужчин пенсионного возраста, ведь охотницы за чужими деньгами могут объединить усилия: Цымбалюк- Романовская «спалила» дружбу с Брухуновой.

В соцсети Виталина стала буквально главным «ценителем» снимков Татьяны, в то время, как ранее дамы и вовсе не поддерживали общение. К тому же, судя по слухам, в последнее время личная жизнь Брухуновой и Цымбалюк- Романовской переживает сейчас не лучшие времена, и вполне вероятно, что дамы уже в поисках новой «жертвы» на роль любовника, а во избежание конкуренции попросту «поделят» территорию на одном из «дружеских» обедов. Как бы там не было, а «старичкам» стоит поберечь деньги, чтобы не попасть в ту же ловушку, что Петросян и Джигарханян.