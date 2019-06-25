Захотела как все? Варнава завела любовника и не скрывает его

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Актриса поймала «тренд» Собчак, Бородиной и других звёзд.

В последнее время новости шоу-бизнеса шокируют все больше и больше. Кажется, знаменитости потеряли всякий стыд, а также совсем перестали думать о семейных ценностях. Так, недавно в своем Instagram Ксения Бородина подогрела слухи о расставании с Курбаном Омаровым, когда стала намекать на страсть по турецкому олигарху Кемалю. А Ксения Собчак, будучи еще в браке с Максимом Виторганом, завела любовника и открыто гуляла с ним по Москве.

Похоже, Варнава захотела быть как все, поэтому и организовала интрижку с молодым артистом Романом Каграмановым. Об этом ярко свидетельствует последняя публикация в ее профиле фотохостинга. Там актриса запечатлена будто бы сплетенной с ним в довольно странной позе. Артисты тесно приблизились к друг другу и показали настоящую страсть.

Подозрения вызывает и подпись Екатерины к снимкам. «Поза..поза», - написала она, сопроводив сообщение эмоджи в виде красного сердца. Известно, что у нее был бойфренд, однако этот факт не остановил ее, когда она, по сути, признавалась в любви новому любовнику.

Похоже, Варнава завела роман и не скрывает его, так как в мире шоу-бизнеса, видимо, это уже не считается постыдным. Напротив, довольно многие звезды не скрывают проблемы в семье и даже напоказ разводятся. Возможно, такое поведение стало своеобразным трендом с целью повышения внимания к собственной персоне.