Регина по вызову? Тодоренко может скрывать бурное прошлое эскортницы

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Пиар-директора могут «терроризировать» бывшие клиенты ведущей.

Недавно Екатерина Примина, пиар-директор Регины Тодоренко, поделилась на своей странице интересной публикацией из серии «Трудовые будни». «Алло, Катерина? А можете мне организовать секс с Региной Тодоренко?», - написала Екатерина. Вероятно, пиарщик Тодоренко решила развеселить подписчиков, намекнув им, что трудовые будни у нее бывают очень веселыми из-за таких необычных просьб звонящих. Как отреагировала сама Примина на такой звонок и что ответила абоненту, неизвестно.

Неприличная просьба кажется обычным дурачеством поклонников Тодоренко. Однако можно предположить, что подобный вопрос прозвучал неслучайно. Не исключено, что телеведущая может скрывать бурное прошлое эскортницы, о котором как раз таки знает тот, кто обратился к пиар-директору Регины с просьбой организовать интим с ведущей. Неужели Тодоренко в прошлом – Регина по вызову? А звонок поступил от бывшего клиента? Однако это лишь предположения.

Скорее всего, непристойная просьба - обычная телефонная шутка какого-нибудь поклонника, которому Регина, возможно, небезразлична. Ни для кого не секрет, что на самом деле Тодоренко является примерной супругой и заботливой мамой. Фанаты не перестают восхищаться телеведущей, которая успевает все – и воспитывать сына, и уделять внимание мужу, и заниматься продвижением своей карьеры.