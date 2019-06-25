Скрывает плешь? Пынзарь нечаянно засветила настоящие «ободранные» волосы

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Парик, похоже, помогает держать в тайне облысение звезды «Дома-2».

Некоторое время назад Дарья Пынзарь привлекла внимание публики к себе тем, что собиралась сделать пластическую операцию. Тогда девушка призналась, что очень комплексует по поводу формы лица и хочет ее изменить. Тогда фанаты высоко оценили ее честность и поддержали в достижении цели.

Тем не менее, сейчас они даже не догадываются о том, что Пынзарь, судя по всему, скрывает плешь на голове. Похоже, сказать им об этом ей стыдно, раз она до сих пор молчит. Но дело в том, что настоящие «ободранные» волосы накануне она нечаянно засветила в Instagram Stories.

Так, в Турции Дарья записала видео, где пожаловалась, что из-за жизни на море ее волосы постоянно выглядят неухоженно. Когда она их поправляла, то под длинными показались более короткие и редкие локоны, которые были будто кусками приклеены к ее голове. Похоже, прекрасный блонд Пынзарь - это всего лишь парик, с помощью которого она скрывает возможные проблемы с волосами. Тем не менее, вполне возможно, что в будущем она все же решится на пересадку волос, как решилась и на «пластику» лица.