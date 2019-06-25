Рожай или развод? Шурыгина может погубить наследника из-за ненависти к детям

Сегодня, 13:00

Ультиматум мужа, вероятно, подтолкнул Диану к раннему материнству.

Несмотря на то, что скандальная слава Дианы Шурыгиной в студии Андрея Малахова постепенно утихает, «жертва» изнасилования не собирается сдавать позиции, провоцируя публику очередными выходками. Так, сейчас Диана в компании мужа отдыхает на турецком побережье Бодрум. И стоит отметить, Шурыгина уже успела проявить недовольство: излишнее количество русских туристов, неподобающий отель и присутствие детей на территории.

Последнее и вовсе вызывает много вопросов: слухи о беременности Дианы появились ещё несколько месяцев назад, а капризное поведение и эмоциональная неустойчивость девушки лишь подогревает догадки. Тогда почему будущая мать так категорично относится к детям или Диана и вовсе не планировала ребёнка так рано? Возможно, Шурыгину подтолкнул к раннему материнству ультиматум мужа: рожай или развод. Как бы там не было, а из-за ненависти к детям Диана может погубить наследника. Ведь, как известно, отсутствие материнской любви и заботы уже с ранних месяцев беременности оставляет негативный след на развитии малыша в будущем.