Если нет разницы, зачем терпеть дольше? Харламов изменяет Асмус с ее сестрой

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Об этом сообщил анонимный источник – внешнее похожая на Кристину девушка стала новой любовью Гарика, ведь он очень близок семье жены. Инсайдеры поведали, что парочка была замечена целующимися в одном из парков Москвы.

Как известно, популярный юморист Гарик Харламов вот уже 7 лет женат на актрисе Кристине Асмус. В сети постоянно обсуждаются конфликты пары, в основном измены со стороны девушки. Только на самом деле, дела обстоят немного иначе.

Харламов изменяет Асмус с ее сестрой, сообщили инсайдеры. В одном из Telegram-каналов было опубликовано признание анонима – парень заметил в парке пару в поцелуе. Девушка, невероятно похожая на Кристину, оказалась ее сестрой. А ведь если нет разницы, зачем терпеть дольше?

Судя по всему, Харламов устал терпеть многочисленные измены жены и решил пойти в наступление. С одной стороны, парня можно понять – предательство Асмус могло отложить глубокий след в психике юмориста. С другой стороны – измена с родной сестрой жены слишком «жесткая» месть в отношении супруги. «Гарик, зачем так поступать?», «Как-то слишком…» - недоумевают фанаты.