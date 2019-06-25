«Не выполнил долг» - Андрей Малахов винит себя в смерти Элины Быстрицкой

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Ведущий считает, что мог бы спасти актрису, заявившись к ней домой с милицией.

Несколько месяцев назад как гром среди ясного неба в сети прозвучала новость о смерти известной народной артистки Элины Быстрицкой. Последние дни ее жизни о ее самочувствии и здоровье было известно крайне мало. Дело в том, что сестра покойной София Аврамовна около полугода до трагедии прятала ее от людских глаз и не пускала к ней даже близких знакомых.

О том, что происходило в этот период на самом деле, накануне говорили на передаче «Прямой эфир». Откровенное интервью для нее перед этим записала Ксения Рудцова, помощница и продюсер Быстрицкой. Она рассказала, что те же полгода не могла добиться встречи с болеющей актрисой, в то время как соседи постоянно звонили ей и рассказывали о странных вещах, происходящих в квартире.

Например, о неизвестных мужчинах в черных капюшонах, выходящих оттуда в 7 утра и о том, что Элине Аврамовне не носили в квартиру продукты. Также ее сестра решила уволить старых сиделок и наняла новых. В результате, когда артистку хоронили, те, кто ее не видел, просто ужаснулись. По их словам, она истощала так, что была похожа на ребенка в гробу.

Подводя итоги на передаче, Андрей Малахов заявил, что в смерти Элины Быстрицкой винит себя. «Я не выполнил свой журналистский долг», - произнес он, пояснив, что при ее жизни мог бы заявиться в квартиру с проверкой и выяснить, в каких условиях ее содержали. По его мнению, так бы он мог спасти ее от родственников, из-за халатного отношения которых она тихо умирала.