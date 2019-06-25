Тайным любовником Путина оказался Никас Сафронов - намекнул Садальский

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«Тише, тише, может это тайна», - ответил Станислав на провокационный вопрос об отношениях Владимира Владимировича и художника.

В последнее время известный российский актер Станислав Садальский в своем микроблоге рассказывает о властях, выставляет провокационные видеоролики, с оскорблениями комментирует различные ситуации, в неприличном контексте поясняет слова госвласти. На этот раз артист решил поведать своим поклонникам о советском художнике Никасе Сафронове.

На страничке в социальной сети Instagram радиоведущий опубликовал фотографии художника, оставляющего фанатке автограф, которую якобы он сам и заставил взять. В описании, по словам Садальского, писатель картин «придает своей фигуре вес» благодаря только знакомству с президентом, процитировав слова Никаса, который поделился о хорошем отношении Владимира Владимировича Путина к нему, как его лично приглашал президент на встречу, как обнимал его, говорил слова благодарности и признавался, что он лучший.

По хэштегам под публикацией Станислава можно понять, что он считает художника бездарностью, который буквально «подлизывается» к Путину. В комментариях под постом Станислава разгорается невероятный скандал, который раскрывает все больше и больше новой информации, например то, что тайным любовником Путина оказался Никас Сафронов – так говорят не только в сети, но об этом намекнул и сам Садальский.

«Он раскрашивает и намекает, что это нравится президенту, который на людях с ним не обнимается. Они тайные любовники?»

Сам Станислав ответил достаточно провокационно, вызвав полное негодование в сети.

«Тише, тише, может это гостайна», - прокомментировал подозрения фанатки актер.

Таким образом артист не намекнул на то, что у президента могут быть любовные отношения с Никасом, но, возможно, это является скрытой информацией и государственной тайной.

Вполне близкое отношение Путина с Сафроновым подталкивает многих на то, что у президента и художника совсем не те отношения, которые связывают простых знакомых.

А что? Никас дарит картину Владимиру Владимировичу, а тот в свое время отвечает искренней благодарностью.