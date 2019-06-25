«Малахов, трахни её по голове!» Сеть возмущена - Шурыгина оскорбила российских туристов

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«Изнасилованной звезде» обилие земляков на курорте помешало «полноценно отдохнуть». Естественно, такое высокомерие взбесило пользователей сети.

Диана Шурыгина отдыхает со своим молодым человеком в турецком городе Бодрум. Звезду нескольких выпусков ток-шоу «Пусть говорят» турфирма переселила из пятизвёздочного отеля в четырёх звёздочный, но это не вызвало у неё неудобств.

Напротив, по словам девушки, в новом отеле ей понравилось даже больше, чем в предыдущем. Единственное, что её смутило – значительное количество туристов из России.

«Но походу тут тоже прилично русских, поэтому не получится полноценно отдохнуть», - не уследила за языком Диана.

Возможно, у неё есть причины ненавидеть или даже бояться земляков – Диана не раз жаловалась, что в России она стала объектом травли, причём от самых разных людей. Мы не будем разглагольствовать о том, заслужила «изнасилованная звезда» такого обращения, или нет. Факт есть - Диану на Родине не любят.

Так что не удивительно, что она пытается избегать на отдыхе соотечественников. Однако некоторым пользователям слова Шурыгиной показались высокомерным оскорблением, что также может быть недалеко от истины. Комментарий с обилием бранной лексики полностью передаёт настроение пользователей сети:

«Ты кем себя возомнила?... Малахова не тебя нет, чтоб трахнул (по голове). Русские туристы ей… не нравятся… аж зла не хватает».