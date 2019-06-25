«Это моя невеста»: Лазарев показал фанатам будущую жену

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Ей оказалась знаменитая израильская модель Гал Гадот.

Не так давно ходили слухи про Сергея Лазарева, что он нетрадиционной ориентации. Поклонники наговаривали, что он имеет интимную связь с Биланом. Однако другие фанаты верили и надеялись на то, что это неправда.

Вчера, 24 июня, в своем Instagram Лазарев опубликовал видео, в котором показал фанатом свою будущую жену, сказав при этом: «Это моя невеста».

После этого он показал место, где они отдыхали с ее друзьями и дополнил все это фразой: «Сидим и у нас все прекрасно».

Стоит отметить, что настроение у обоих было прекрасным, девушка постоянно смеялась и улыбалась на видео и поздоровалась со всеми подписчиками. «Привет всем, кто не узнал меня», - сказала невеста Сережи.

О точной дате свадьбы речи пока не было. Но если учитывать тот факт, что Лазарев решил признаться о своем выборе перед всеми, то очевидно бракосочетание не за горами.

Стоит отметить, что имени своей избранницы певец решил скрыть, сказал лишь только то, что она является известной израильской моделью. О том, что это Гал Гадот сомневаться не стоит, так как по внешнему виду и параметрам она очень на нее похожа.