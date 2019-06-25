Памперс смени для начала! Престарелый Серов на корпоративе пристает к молодым певицам

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Это видно из поста девушки – она заявляет, что мужчина позвал ее «заселфиться», а в комментариях отметили: «Так это он за тобой бегал полночи?»

Александр Серов – ранее знаменитый советский певец, а сейчас – престарелый герой-любовник. На счету у музыканта большое количество внебрачных детей и молодых любовниц. В последнее время в сети часто обсуждают его пристрастие к алкоголю и внешний вид.

В Instagram музыканта в коллекции «отмеченные» недавно появился новый снимок. Его опубликовала некая молодая певица, которая выступала на корпоративе вместе с Серовым. Девушка подписала совместное фото и подчеркнула, что мужчина предлагал ей «заселфиться». Кто-то из присутствующих на мероприятии задал вопрос в комментариях: «Так это он за тобой бегал полночи?» Нетрудно догадаться – престарелый Серов на корпоративе пристает к молодым певицам.

Видимо, есть еще порох в пороховнице – 65-летний музыкант все еще «ухлестывает» за девушками. На телевизионных программах Серов не раз был выставлен в не лучшем свете. Многочисленные любовницы часто рассказывали, как забеременели от музыканта, а он просто бросал их. Подписчики не очень довольны очередным романом Александра. Памперс смени для начала! – негодуют они.