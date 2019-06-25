Поматросил и бросил? Бузова и Тимофей Майоров вновь расстались

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Молодой человек перестал появляться в Instagram-аккаунте Оли, и она снова жалуется на одиночество. «Я доверяю, и мне делают больно», – печалится певица.

История Ольги Бузовой и Тимофея Майорова началась еще в 2009 году. Тимофей и Оля были вместе, но позже расстались. Несмотря на разрыв, Тимофей не покидал жизнь Оли надолго. В последнее время Бузова и Майоров часто радовали фанатов теплыми совместными фотографиями.

Не так давно на вопрос поклонников об общении с Олей Майоров отвечал, что их объединяет намного большее, чем дружба. К ответу молодой человек прикрепил фото, на котором они с Олей лежат на кровати, держась за руки. Но в недавней публикации певица рассказала, что в ее жизни есть все, кроме любви. Фанаты сразу начали переживать: «Как же так? Вы с Тимофеем расстались?», «А куда Майоров делся?», «Оля, не упусти Тиму, такая пара красивая». Судя по заявлению Бузовой, они с Майоровым действительно вновь расстались.

Виктория Боня отреагировала на новую публикацию Бузовой и посоветовала довериться судьбе. «Я доверяю, и мне делают больно», – ответила Боне девушка. Неужели Майоров поматросил и бросил Ольгу? Судя по ее высказываю, инициатором расставания был как раз-таки он. Можно заметить, что за последнее время певица не публиковала фото с мужчиной, хотя раньше его можно было часто видеть на фотографиях и в Stories звезды. Учитывая то, что уже десять лет архитектор то появляется в жизни Ольги, то исчезает, можно подумать, что они снова сойдутся и порадуют этим поклонников.