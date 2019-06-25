Жить-то здорово, а врать? Пациенты Малышевой худеют с помощью фотошопа

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Для официального сайта Елены фото клиентов до/после «улучшают» в фоторедакторе.

Елена Малышева занимается не только просвещением людей в ТВ-передаче «Жить здорово!» по теме здоровья. У ведущей и теледоктора имеется свой медицинский центр, а также она разрабатывает программы похудения. Себя Елена нескромно называет «диетологом №1 в России».

На своем специальном сайте Малышева предлагает людям с избыточным весом пройти диету, которую она лично разработала. Правильную еду предлагают доставить в любое удобное место. Самый бюджетный пакет услуг обойдется минимум в 11 тыс. рублей (набор содержит продукты питания на две недели).

Фото: сайт Диета Елены Малышевой

Также на сайте прилагаются истории успешно похудевших клиентов Малышевой. Каждый рассказывает о своем пути преображения. В качестве достоверности прикреплены фотографии, на которых запечатлен впечатляющий результат после пройденной диеты.

Однако общественность заметила, что пациенты Малышевой худеют с помощью фотошопа. На некоторых фото видно, как искажены пропорции тела и заменен фон.

Жить-то здорово, отмечают интернет-пользователи. А врать?

К слову, репутация Малышевой и раньше была сомнительна. Ее провокационные эфиры зачастую вызывают негодование у телезрителей. Но теперь люди столкнулись с другой проблемой – они утратили доверие к Малышевой в качестве квалифицированного эксперта. Неужели диета настолько неэффективна, что результаты необходимо корректировать с помощью фотошопа, задаются логичным вопросом пользователи Сети.