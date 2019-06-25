Ушел из Black Star в запой? Крид спивается после ухода из лейбла

Сегодня, 04:08

На последней фотографии Егора это отчетливо видно. Свой вечер Булаткин коротает в компании бутылки.

После ухода из Black Star Крид выслушал немало обвинений и агрессии от недоброжелателей. В интервью Дудю певец рассказал, что боится за свою жизнь и всегда ходит с охраной. Еще на встрече с журналистом Булаткин вызвал подозрения у поклонников. Тогда он был не прочь выпить в компании Юрия. Фанаты обеспокоились, не появилась ли у Егора алкогольная зависимость на нервной почве.

Сейчас подозрения фолловеров лишь подтвердились. Егор поделился фото в своем Instagram-аккаунте, на котором предстал перед поклонниками с полупустой бутылкой пива в руке. Фанатов напугал снимок Крида и они посчитали, что после ухода из лейбла он начал спиваться.

Стоит отметить, что фото Егор подписал: «Когда вспомнил, что у тебя завтра юбилей». На снимке лицо Булаткина не выглядит счастливым, а даже напротив. Неужели певец до сих пор не может пережить уход из Black Star? После прекращения сотрудничества с лейблом фанаты часто отмечали, каким Егор стал замученным и уставшим, а на его лице появились морщины и синяки под глазами. Видимо, алкоголь уже дает знать о себе и зависимость становится видна на лице.

Сегодня Егору исполняется 25 лет. Поклонники беспокоятся, что теперь певец уйдет в запой, ведь он начал пить так и не дождавшись дня рождения, и неизвестно, на сколько это затянется. Фанатам Булаткина остается надеяться, что он переборет свою зависимость, переживет этот тяжелый этап в жизни и возьмет себя в руки.