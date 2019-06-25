Хотят сбежать от папочки? Киркоров доводит детей вниманием общественности

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Все видно из поведения ребят - Филипп насильно заставляет их сниматься в своих Stories, таща за руки и рубашку.

Как известно, поп-король Филипп Киркоров имеет двоих детей – сына Мартина и дочь Аллу Викторию. Ребята не очень любят сниматься с отцом, это можно легко заметить из многочисленных интервью их отца. Когда Ксения Собчак пришла в дом к Киркорову, дети побыли в объективах телекамер несколько минут и поспешили скрыться. Но данное поведение чад, видимо, не сильно беспокоит Филиппа.

В очередной раз в Майами Киркоров снимал в Stories свой семейных отдых. Он рассказывал о погоде, а дети были где-то на заднем плане. Внезапно поп-король начал хватать Мартина за рубашку, а Аллу-Викторию за руку, чтобы те снялись вместе с ним. Дети отреагировали неоднозначно. По их лицам и эмоциям было легко прочесть – отец буквально доводит их вниманием общественности. Видимо, уже хотят сбежать от папочки?

Можно сравнить поведение детей Киркорова и Пугачевой – у Аллы Борисовны ребята не боятся телекамер и с радостью рассказывают стихи к празднику или играются между собой, чего не скажешь о чадах Бедросовича. В который раз Мартин и Алла-Виктория пытаются сбежать от камер отца.