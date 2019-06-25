По советам Пынзарь? Бородина прибегла к пластической хирургии

Сегодня, 03:20

Это видно на сторис телеведущей. Ксения стареет и обвисшая кожа всё сильнее даёт о себе знать.

С тех пор, как Ксения Бородина появилась на экранах телевизоров, ее внешность кардинально изменилась. Всегда полноватая телеведущая вдруг преобразилась в стройную и подтянутую Ксению, которую все привыкли видеть в роли неизменной ведущей «ДОМа-2».

Бородина всегда была сторонником естественной красоты и категорически отрицала все хирургические вмешательства. Однако можно сказать, что результаты «на лицо».

«Перекроенное» лицо и появившиеся ниоткуда формы говорят о том, что Ксения не раз прибегала к помощи пластической хирургии.

Вот и сейчас, после того, как телеведущая выложила сторис из медицинского кабинета, сомнения практически отпадают. Бородина прибегла к пластической хирургии – именно эта мысль возникает после того, как видишь «кокон», который примерила на себя Ксения.

Ведь точно такое же компрессионное белье носила после круговой подтяжки лица и Дарья Пынзарь, с которой Бородина всегда была подругами «не разлей вода».

Получается, телеведущая могла лечь под нож хирурга по советам Пынзарь. Вполне вероятно, что она захотела иметь более тонкую шею и избавиться даже от намеков на второй подбородок. Учитывая то, что по последним постам Ксении можно обратить внимание на то, что телеведущая слегка поправилась, появились щеки и второй подбородок, которые так неудачно попадали в кадр.

Стоит заметить, что Пынзарь пришлось ходить в специальной шапочке целую неделю, поэтому не удивительно, если Бородина «выпадет из жизни» на пол месяца и вернется уже с подтянутым лицом.