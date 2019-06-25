Усыновление или ЭКО? 39-летняя Семенович спивается из-за несбыточных мечтаний о ребёнке

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Певица осознаёт всю пагубность подобной привычки, но уже не может остановиться.

Став одной из солисток поп-коллектива «Блестящие», Анна Семенович сразу же превратилась в настоящий секс-символ, что позволило ей продолжать успешную сольную карьеру. Фанаты знойной красотки десятки раз пытались предугадать, кому из кавалеров певицы удастся завоевать её сердце и «окольцевать» звезду, но до сих пор это не удалось никому.

Неужели 39-летняя Семенович спивается из-за несбыточных мечтаний о ребёнке? Ведь в недавнем интервью Анна отметила, что с возрастом к ней пришло осознание необходимости семьи и наследников. Семенович всегда являлась одной из тех звёзд, которые делятся многими деталями своей личной жизни с поклонниками, поэтому информация о её пагубном пристрастии сразу же просочилась в Сеть.

Без особого стеснения Анна продемонстрировала огромный бокал с вином и бутылку её излюбленного напитка, заявив, что таким образом она решила отпраздновать начало своего отпуска. Это можно отнести к тревожным «звоночкам», ведь было бы логичным разделить празднование со своими близкими, а не заливаться алкоголем в одиночестве. Кроме того, беспорядок в гардеробной знаменитости, показанный ею перед отъездом, явно говорит о том, что на работу Анна собирается, судя по всему, с «больной» головой, впопыхах выбирая нужные вещи из кипы разбросанной одежды.

Сложно винить Семенович в том, что она могла стать заложницей алкоголя, ведь в свои 39 лет у певицы не просматривается даже намёка на брак с кем-либо, не говоря уже о 4-5 детях, которых она хотела бы иметь. В то время, как молодость и красота певицы бесследно исчезают, тяга к спиртному у Анны, видимо, растёт не по дням, а по часам.

Об этом свидетельствуют её же фотографии, опубликованные с отпуска в Италии, где вместо утренней трапезы она предпочла выпить бокал пива. Сама певица, судя по всему, осознаёт свою привязанность к алкоголю, ведь она же и высмеяла столь странный выбор завтрака, но в то же время отказываться от своих пагубных привычек она, как видно, не стала. Если певица и дальше будет отвергать потенциальных женихов, предпочитая строить карьеру, а не крепкую семью, то ей останется лишь усыновление или процедура ЭКО, ведь по-другому её мечту осуществить уже никак не получится.