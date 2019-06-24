Беременность к лицу, или почему «любовница» Петросяна начала прятать живот?

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Кроме того, Брухунова стала «гнездиться», как и положено в интересном положении.

Слухи об отношениях Евгения Петросяна с его личной помощницей Татьяной Брухуновой до сих пор не утихают. Комик давно развелся с супругой и все чаще стал появляться на публике вместе с 30-летней женщиной. Все предположения фанатов с каждым днем подтверждаются новыми фактами, а парочка, как специально, дает новые поводы для обсуждений. За это фанаты нарекли женщину «любовницей» Петросяна и часто винят именно ее в разрыве с Еленой Степаненко.

В последнее время образ жизни Брухуновой сильно поменялся. Она стала больше проводить времени дома, учиться готовить и часто выкладывает кулинарные посты в соцсеть Instagram.

Кроме того, Татьяна почему-то начала прятать живот, выбирая свободную одежду, полностью прикрывающую фигуру. Но одном из последних снимков можно разглядеть приподнятое платье. Неужели она правда готовится стать матерью и начала так называемый «период гнездования», когда беременная женщина делает исключительно домашние дела?

Если это так, то беременность ей точно к лицу. В 30 лет Брухунова стала хозяйственной, выбирает более элегантные и скрытые наряды. Похоже, делает она это совсем не случайно. Да и четвертый десяток требует пополнения в ее семье.