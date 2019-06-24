Борьба за «хайп» или как Палагея использовала дочь ради самопиара

Сегодня, 23:10

Внезапная «демонстрация» малышки на фоне провальной карьеры выдала певицу с поличным.

Ни для кого не секрет, личная жизнь Палагей спрятана буквально за семью замками: певица не только не демонстрирует чувства на публике, но и вовсе редко делится с фанатами семейными снимками. Однако, сегодня и вовсе поразила соцсеть совместным фото с подросшей дочерью: на фото мама с малышкой позируют на фоне городских улиц.

Для прогулки артистка выбрала укороченный топ и кружевную юбку, а малышка предстала перед публикой в розовом платье и забавной шляпке. Реакция фанатов не заставила себя ждать: уже за несколько часов поклонники забросали Палагею трогательными комплиментами. Однако, возникает вопрос, с чего бы такой скрытной артистке после долгих лет «секретов» вдруг выставлять малышку «на растерзание»? Не исключено, что такой поступок является продуманным ходом певицы в борьбе за «хайп» и Палагея попросту использовала дочь ради пиара. Ведь, очевидно, в последнее время карьера артистки переживает не лучшие времена: масштабных проектов не предвидится, а хиты Палагея не презентовала уже несколько лет. В то время, как с помощью одного лишь фото в соцсети имя артистки вновь оказалось на слуху. Вполне вероятно, что именно потребность в пиаре подтолкнула певицу пойти на «хитрости».