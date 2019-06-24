«Это точно не секта?» – Галкин унизил «чудодейственную» диету Малышевой

Сегодня, 21:06

«Общество анонимных алкоголиков» — Максим стал открыто насмехаться над «главным телеврачом».

Каждую субботу на «Первом канале» выходит программа Максима Галкина «Сегодня вечером». Еженедельно в студии собираются эксперты из определенных областей, обсуждают важные вопросы и делятся своим мнением. Новый выпуск шоу был посвящен еде и культу, который многие люди создают вокруг пищи. В качестве гостя в студию была приглашена Елена Малышева, о заслугах которой в области похудения известно практически каждому. «Главный телеврач страны» разработала особую диету и предлагает ее приобрести всем желающим. Чтобы действительно убедить в ее эффективности, Малышева привела с собой на программу похудевших клиенток.

Все женщины действительно сбросили от 20 до 115 кг. Такие огромные цифры сильно удивили Галкина, ведь избавиться от лишнего веса за короткий промежуток времени практически невозможно. «Это точно не секта?» — Максим крайне поразился небывалыми результатами, которых смогли достичь гостьи. Он даже назвал их команду «обществом анонимных алкоголиков», ведь даже после похудения россиянки собираются вместе и обсуждают дальнейшие планы.

Малышева ничуть не оскорбилась, когда Галкин унизил ее «чудодейственную» диету. Между тем, количество негативных отзывов о разработанном ею рационе питания стремительно растет. Те, кто заказывал ее диету через Интернет, часто жаловались на плохое обслуживание или просроченные продукты. Другие же были разочарованы, ведь из-за несбалансированного питания их состояние здоровья ухудшилось еще сильнее.