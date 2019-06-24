«Судьбой отсчитанные дни» - Брошенный Эрнстом Борисов впал в депрессию

Сегодня, 19:00

Гендиректор «Первого канала», видимо, нашел себе партнера помоложе.

После того, как Дмитрий Борисов вместо Андрея Малахова стал ведущим шоу «Пусть говорят», к нему появилось много вопросов. Почему взяли молодого телевизионщика без достаточного опыта? Как ему удалось пробиться на «Первый канал» без кастингов и так обойти более достойных конкурентов?

Тогда казалось, что карьера телеведущего стремительно идет вверх. Одна из версий, как так случилось, что успех настиг его так быстро, состоит в том, что он закрутил гей-роман с гендиректором телеканала Константином Эрнстом. Близкие отношения с ним могли бы объяснить неожиданное трудоустройство. Тем не менее, кое-что сейчас наталкивает на мысль, что сейчас Константин Львович порвал связи с Борисовым.

Так, сегодня утром последний опубликовал в Instagram Stories цитату из стихотворения Александра Пушкина, в которой были такие фразы: «Чужой для всех, ничем не связан»,«Трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю: век мой уж измерен».

Негативные мысли в голове Дмитрия, судя по всему, указывают на то, что он, брошенный Эрнстом, впал в депрессию и теперь не знает, что ему делать. Замену телеведущему мог составить другой молодой конкурент, в том числе и Дмитрий Шепелев, который также до сих пор остается на «Первом канале».