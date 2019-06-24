Мария Погребняк прячет «синяк» под глазом. Муж «разукрасил»?

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За показной идиллией могут скрываться настоящие семейные драмы.

Известный дизайнер и супруга футболиста Павла Погребняк Мария успешно сочетает в себе качества заботливой матери, статусной бизнес-леди, светской львицы и популярного блогера. Про семейную жизнь ни Павел, ни Мария не любят рассказывать, только с помощью снимков в микроблоге создают образ спокойной жизни и семейной идиллии.

Последние несколько дней в своем Instagram Мария публикует снимки и видеоролики, где прикрывает левый глаз шляпой. Судя по всему, так она прячет «синяк» под глазом. Не исключено, что пара просто не выносит сор из избы, скрывая все свои конфликты, дабы избежать осуждения общества. Но неужели Марию «разукрасил» муж, не сумев сдержаться в одном из семейных скандалов?

Некоторые знаменитости, знакомые с Марией лично, рассказывали о ее агрессивности и вспыльчивости.Такого рода эмоциональность и может провоцировать Павла на рукоприкладство. Ведь Погребняк является успешным футболистом и много времени посвящает тренировкам и развитию карьеры, соответственно, приходя домой ему хочется спокойствия, не получив которого нервы могут не выдерживать и толкать спортсмена на жестокие поступки.