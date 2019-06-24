Нашли место для Харламова? Первый канал «прикрыл» шоу Урганта

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Вечернюю передачу с Иваном могут заменить на «прожарку» с Гариком.

Коллектив телепередачи «Вечерний Ургант» ушел в отпуск на все лето. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий шоу Иван Ургант. Примечательно, что шоуменом не была названа дата возвращения. Ни точного числа, ни месяца — какие-то уж слишком длительные и неопределенные каникулы получаются.

Но почему же Первый канал «прикрыл» шоу Урганта? Не исключено, что никакого отпуска на самом деле нет, а история с отпуском придумана на время проработки варианта с более рейтинговой передачей. В конце концов, претендентов на место Ивана много и самым явным считается Гарик Харламов.

Резидент Comedy Club рано или поздно покинет ТНТ — это факт, рейтинги шоу стремительно падают, передача приносит лишь убытки. Гарик четко понимает это и начинает активно «заигрывать» перед Константином Эрнстом стабильно выкладывая в Сеть свои шутки над звездами. Причем объектами шуток Харламова становились как раз ведущие с федерального канала, ими стали Юлия Барановская и Лариса Гузеева. Выходит, что Гарик чуть ли не в открытую намекает Эрнсту на свои таланты и умения, которые принесут его телекомпании большие рейтинги, демонстрируя высокий ажиотаж вокруг своих издевок.

К слову, Первый канал уже имеет ряд скандальных шоу, и, очевидно, что такие передачи приносят свои плоды в виде стабильного интереса к ним зрителей. Вполне возможно, что в эфире нашли место и для Харламова с его «прожаркой» или каким-нибудь шоу на подобии этого. Также Гарик может просто заменить Урганта в его передаче, а формат самого шоу переделать на сатирический.