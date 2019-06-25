Набор «неделька» или как Барановская сменила очередного любовника

Сегодня, 10:00

За распущенный образ жизни ведущая рискует поплатиться репутацией.

В последнее время Юлию Барановскую едва можно назвать закомплексованной разведёнкой: ведущая не только преобразилась внешне, но и всерьёз занялась поиском второй половинки. И всё бы ничего, вот только «обустройство» личной жизни Юлии скорее сменилось гонкой за мужиками. Барановская, словно обладательница набора «неделька», ежедневно заменяет нового возлюбленного. Не успели все свыкнуться с романом ведущей и Эмином, как Юлия уже сменила очередного любовника. Так, в соцсети ведущая опубликовала ролик из pre-party летнего фестиваля «Жара в Баку 2019», где похвасталась вечерним платьем в греческом стиле.

И всё бы ничего, вот только для «озвучки» видео Юлия выбрала песню Брэндона Стоуна «Строптивая», а в комментарии буквально осыпала артиста лесными комплиментами. Очевидно, за таким флиртом может скрываться более тесные отношения, нежели дружеские. И всё бы ничего, вот только в погоне за женским счастьем Барановская не только меняет мужчин, как перчатки, перескакивая от одного к другому, так ещё и разрушает семьи, ведь, как известно, и Эмин и Брэндон уже долгие годы счастливы в браке. А такими темпами, Юлия рискуете не так устроить свою личную жизнь, как обрести статус «чёрной метки» по стопам Виктории Лопырёвой, разлучив в своё время счастливый брак.