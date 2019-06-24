Было ремесло, да хмелем поросло: Цекало «успешно» спивается с молодой женой

Сегодня, 23:00

Некогда успешный продюсер неудачно пытается оправдаться за потерю веса.

Александр в своём Instagram хорохорится и хвалится якобы постройневшим торсом. Но на деле, визуально, фото продюсера, не так давно женившегося на молодой пассии, не очень-то свидетельствуют в сторону здорового образа жизни. Опухшее лицо, мутный взгляд и рассеянный внешний вид совсем не ассоциируются со здоровьесберегающими методиками. Как говорится, было ремесло, да хмелем поросло. Похоже, Цекало «успешно» спивается с молодой женой. Корень зол предположить тут легко, памятуя разгульное прошлое нашего героя. И неудачная попытка Цекало скрыть свою пристрастие к горячительным напиткам под вымышленную диету проходит очень плохо. Диете всегда сопутствует спорт. Это знает даже школьник. Причем не изнурительные тренировки, а хотя бы элементарная вечерняя ходьба. Всё это в совокупности преобразовывает человека, а не накладывает «мешки» под глазами на осунувшимся лице.

За Цекало и ранее водилась слава кутёжника, еще со времён его приснопамятного союза с Лолитой Милявской. Но томная длинноногая красотка сделала ему прощальный реверанс уходом к молодому атлету. Цекало оставалось только пить теперь в одиночестве, забывая тем самым горе разлуки с сексуальной собутыльницей. И тут молодая жена, красотка! Но наш герой, похоже, не бросает старых привычек, а кутит напропалую, пытаясь обмануть доверчивых поклонников.