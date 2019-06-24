70 лет, как ни крути. У Пугачёвой появились признаки старческого маразма?

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На это указывает странное поведение Примадонны, пришедшей в салон с пультом вместо телефона.

В свои годы Алла Пугачева продолжает следить за внешностью, она посещает визажистов и делает косметические процедуры. Так, популярный московский салон красоты Buro 24/7 Beauty опубликовал на странице в Instagram фотографию Примадонны, которая пришла к ним на очередную процедуру.

Внешний вид звезды, мягко говоря, сразу привлек внимание. Почему 70-летняя певица выбрала детский наряд? Игривые носки с рюшками, растрепанная прическа и полупрозрачная блуза — своей одеждой Алла как будто хотела убрать себе пару лет. Но, не исключено, что все дело в совершенно другом.

Если присмотреться, то в кармане белой сумки можно заметить пульт от телевизора. Зачем Пугачевой понадобилось брать этот предмет, а тем более идти с ним в салон красоты? Неужели у нее появились признаки старческого маразма? В пожилом возрасте люди часто сталкиваются с когнитивными проблемами, когда ухудшается память, внимание становится рассеянным, и человек неосознанно совершает такие действия.

Возможно, Алла просто перепутала телефон с пультом, по ошибке положив его в свой аксессуар. 70 лет, как ни крути, хотя даже в таком возрасте Пугачева никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что около 2/3 людей из всего числа больных маразмом — женщины. Врачи пока не могут найти причину такого явления, но этот факт еще сильнее доказывает вышеизложенную версию. Пока о проблемах Пугачевой официально не объявляли, но преданные поклонники все равно переживают о ее самочувствии.