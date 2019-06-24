Пресняков променял Подольскую на давнюю подругу. Старая любовь не ржавеет?

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Любовная переписка музыканта с пассией говорит о многом.

В последнее время фанаты активно обсуждают возможный скорый развод звездной пары – Владимира Преснякова и Наталии Подольской. После выхода песни Наталии «Как на войне» поклонники заподозрили, что супруги всерьез рассорились, что и натолкнуло певицу на исполнение подобной композиции. А недавно Подольская отправилась на отдых вместе с сыном, но без Преснякова, чем лишь спровоцировала новую волну слухов о разводе с музыкантом.

Вполне вероятно, поклонники не ошиблись – Пресняков и Подольская, похоже, действительно на грани развода. И, судя по всему, виновником возможного разрыва отношений является Владимир. Об этом свидетельствует всплывшая в сети переписка артиста с одной из светских львиц. Под одной из последних публикаций Преснякова Галина Максвелл, известная как крестная мама сына Федора Бондарчука, оставила довольно неожиданный комментарий, который иначе как любовным назвать нельзя.

«Любимый!», - написала Галина, добавив эмоджи в виде сердца. «Галечка, спасибо, что ты со мной. Люблю тебя очень», - ответил Пресняков. Получается, любовники даже не скрывают свои отношения и на всю страну признались друг другу в чувствах. «Спасибо, что ты со мной» - эта фраза может означать то, что Владимир уже находится в отношениях с Галиной.

Стоит отметить, что Галина Максвелл, известная как арт-дилер, и музыкант знают друг друга уже давно. Об этом свидетельствует архивное фото, на котором запечатлен Пресняков вместе с Максвелл, Орбакайте и Хворостовским. Не исключено, что в прошлом музыканта и Галину связывали сильные чувства, которые до этого времени не угасли. Выходит, пословицы о том, что старая любовь не ржавеет, действительно верна? Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Пресняков просто напросто променял Подольскую на давнюю подругу. Переписка Владимира и Галины в Instagram – подтверждение этому.