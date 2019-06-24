«Наука» Петросяна или как Мартиросян оправдается за роман с молодой любовницей

Сегодня, 17:00

Слухи об изменах и смена имиджа Гарика подогрели догадки в Сети.

Долгие годы Гарик Мартиросян и Жанна Левина олицетворяли пример идеального брака: заботливый муж, самоотверженная жена и счастливые дети, однако, как оказалось, даже у такой показательной семьи есть свои скелеты в шкафу. Не так давно в Сети появились слухи о существовании некой любовницы главы Comedy Club, которую комик старательно продвигает в шоу-бизнес и одаривает дорогими подарками. Подогрела догадки и смена имиджа Мартиросяна: в соцсети Гарик опубликовал снимок, где позирует в новом амплуа: шляпа, клетчатая рубашка и объёмная форма очков.

Фанаты вмиг признали схожесть стиля с образом Евгения Петросяна 5-летней давности. Примечательно, что не только стиль может объединять юмористов: исходя из недавних слухов о разгульном образе жизни Гарика вполне вероятно, что и Мартиросян вскоре оправдается за роман с молодой любовницей по «науке» Петросяна. К слову, брак Евгения и Елены Степаненко так же считали показательным до появления в жизни юмориста молоденькой ассистентки Татьяны Брухуновой.