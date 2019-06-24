На «Дом-2» платят миллионы? Хвастающаяся скорым отпуском Бородина взбесила россиян

Сегодня, 14:00

Ведущая зарабатывает себе на отдых две недели, а ее подписчики - несколько лет.

Хотя когда Ксения Бородина находится в Москве, то имеет достаточно плотный график, она все равно старается постоянно поддерживать связь со своими фанатами через соцсеть Instagram. Телеведущая регулярно рассказывает им о своих планах, а также в общем о жизни и детях. Судя по всему, по большей части ее подписчики - россияне, которые узнали о ней из-за шоу «Дом-2» и начали интересоваться, чем она живет помимо работы.

Так они узнали, что Ксения Бородина существует не только постоянными съемками, но также регулярно позволяет себе отдыхать, причем с большим комфортом. Сегодня на ее личной странице появилось фото дочки Теоны, под которым была подпись: «Ещё недельку усердного труда и можно уезжать на мореееееее».

Похоже, ведущая очень рада приближающемуся отпуску. Тем не менее, разделить ее счастье смогли далеко не все подписчики - хвастающаяся Бородина взбесила многих из них. В комментариях некоторые пожаловались, что им на заветный отдых приходится работать намного дольше.

На самом деле, действительно сложно сказать, где супруга Курбана Омарова успевает зарабатывать так, чтобы отдыхать каждые две недели, а помимо этого тратить огромные деньги на различные мероприятия. Например, по информации российских таблоидов, на день рождения дочери Марии она потратила 5 миллионов рублей. По-видимому, либо ей платят миллионы на проекте «Дом-2», либо большие деньги приносит ей бизнес с салонами красоты, а также продажей одежды.