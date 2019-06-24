Старческая деменция? Надежда Бабкина в «смирительной рубашке» явилась на свадьбу

Сегодня, 13:18

69-летняя певица не на шутку расстроила своих поклонников.

Народная и эстрадная певица Надежда Бабкина не перестает удивлять своих поклонников. Только делает это знаменитая женщина не с помощью музыкальных композиций, а с помощью своего внешнего вида. Пользователи Сети внимательно наблюдают за тем, как 69-летняя певица старается омолодиться с помощью модный нарядов, однако не всегда удачно сочетает между собой вещи. Так, недавно Надежда Бабкина явилась на свадьбу, по мнению фолловеров, в «смирительной рубашке». И действительно, белый халат был похож либо на рубашку из психбольницы, либо будто звезда только что вышла из душа.

Неужели у 69-летней певицы начали проявляться первые звоночки старческой деменции? Хотя не исключено, что Надежда Бабкина могла надеть халат, чтобы таким образом повеселить публику или у ней был заготовлен юмористический номер, которым она могла поздравить друзей со свадьбой. Так или иначе, но интернет-пользователи не оценили такой подход звезды к выбору костюма и призвали Бабкину всё-таки нанять себе опытного стилиста.